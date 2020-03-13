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أخبار العالم

إغلاق متحف اللوفر بباريس بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:38 م
اغلاق متحف اللوفر
اغلاق متحف اللوفر بسبب تفشي كورونا
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رحيم يسري
أعلنت السلطات في فرنسا إغلاق متحف اللوفر بالعاصمة باريس حتى إشعار آخر وذلك بسبب تفشي كورونا.

وأكدت الحكومة أن إغلاق المتحف يبدأ من مساء الجمعة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض جميع الزائرين ممن اشتروا تذاكر لدخول المتحف، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الثقافة الفرنسية إلى حظر كافة أشكال التجمعات في المتاحف والمكتبات، معلنة حظر أي تجمع يزيد عن 100 شخص.

كانت فرنسا أعلنت تعطيل الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون أنه سيتحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حماية الاسواق من توابع تفشي كورونا.
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