إغلاق متحف اللوفر بباريس بسبب كورونا

أعلنت السلطات في فرنسا إغلاق متحف اللوفر بالعاصمة باريس حتى إشعار آخر وذلك بسبب تفشي كورونا.





وأكدت الحكومة أن إغلاق المتحف يبدأ من مساء الجمعة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تعويض جميع الزائرين ممن اشتروا تذاكر لدخول المتحف، وفقا لصحيفة "لوفيجارو".





وفي وقت سابق، دعت وزارة الثقافة الفرنسية إلى حظر كافة أشكال التجمعات في المتاحف والمكتبات، معلنة حظر أي تجمع يزيد عن 100 شخص.



