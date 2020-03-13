رئيس شركة الكهرباء: الشبكة مستقرة ولا أعطال على مستوى الجمهورية رغم الأمطار

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه لا يوجد أى عطل فى شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وتابعت مشالى، أنه تم إمداد جميع الدوائر التى خرجت من الخدمة بسبب سوء الطقس بمصادر تغذية بديلة.

وأوضحت أن شبكة نقل الكهرباء تعمل حاليا بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك 6 غرف عمليات مركزية تابعة لشركة النقل على مستوى الجمهوريه لمتابعة الموقف والتدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الامطار والسيول، لافتًا إلى أن كل قطاع قام بتشكيل لجنة متابعة الأزمة برئاسة رئيس القطاع.

وأشادت مشال بجهود جميع العاملين وتحمل المسؤولية، والمخاطرة بحياتهم فى ظل الطقس السيئ.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، اعلنت أول أمس حالة الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

وتم تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التي بجوار مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- التأكد على تجهيز محطات المحولات التي بجوار مجاري مائية والمحطات التي سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل في حالة الطوارئ.

- إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار اليوم مع التعزيز في الأماكن التي تحتاج لذلك. وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية