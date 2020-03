بملابس رياضية.. راندا البحيري تتألق فى الجيم.. شاهد

View this post on Instagram

من الحاجات الي استخدمتها و مبقتش اقدر استغني عنها في يومي و بالذات و انا بلعب رياضة هي Deoadrant &Spray Beesline Sport Pulse علشان هما بيحموا من العرق لمدة ٧٢ ساعة و بيعملوا ‏ Cooling and Refreshing sensation فظيع و المميز كمان في Deodorant & Spray Beesline sport pulse ان 99٪؜ من مكونتهم طبيعية و خالية من الالمونيم المضر بالبشرة و بتساعد علي تفتيح البشرة ، انا جربتهم و عايزاكوا تجربهوم😊 @beeslineegypt @herdiaryofficial https://instagram.com/beeslineegypt?igshid=1czhcfe8xdpte https://www.facebook.com/359994348227681/ PR: https://instagram.com/herdiaryofficial?igshid=1xs2wsrcnpcyb_PR