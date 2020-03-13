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فن

بملابس رياضية.. راندا البحيري تتألق فى الجيم.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:12 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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محمد بدران

نشرت الفنانة راندا البحيرى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت راندا البحيرى بإطلالة رياضية بمكياج بسيط مناسب لإطلالاتها مرتدية بنطلون ليجن شفافا والتقطت الصورة وهي داخل صالة الجيم.

يذكر إلى أن راندا البحيري شاركت مؤخرا فى مسلسل "الأخ الكبير"وهى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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من الحاجات الي استخدمتها و مبقتش اقدر استغني عنها في يومي و بالذات و انا بلعب رياضة هي Deoadrant &Spray Beesline Sport Pulse علشان هما بيحموا من العرق لمدة ٧٢ ساعة و بيعملوا ‏ Cooling and Refreshing sensation فظيع و المميز كمان في Deodorant & Spray Beesline sport pulse ان 99٪؜ من مكونتهم طبيعية و خالية من الالمونيم المضر بالبشرة و بتساعد علي تفتيح البشرة ، انا جربتهم و عايزاكوا تجربهوم😊 @beeslineegypt @herdiaryofficial https://instagram.com/beeslineegypt?igshid=1czhcfe8xdpte https://www.facebook.com/359994348227681/ PR: https://instagram.com/herdiaryofficial?igshid=1xs2wsrcnpcyb_PR

A post shared by Randa Elbehairy (@randaelbehairyofficial) on

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