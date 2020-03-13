بملابس رياضية.. راندا البحيري تتألق فى الجيم.. شاهد





نشرت الفنانة راندا البحيرى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت راندا البحيرى بإطلالة رياضية بمكياج بسيط مناسب لإطلالاتها مرتدية بنطلون ليجن شفافا والتقطت الصورة وهي داخل صالة الجيم.





يذكر إلى أن راندا البحيري شاركت مؤخرا فى مسلسل "الأخ الكبير"وهى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.





المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.



