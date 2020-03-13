AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفيديو.. محمد أنور يروج لـ قوت القلوب

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الفنان محمد أنور فيديو ترويجيا لمسلسل "قوت القلوب" من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور و الفديوهات "انستجرام".

و علق محمد أنور على الفيديو "انتظرونا ابتداءا من يوم السبت ٢١ مارس يوميا علي قناة الحياة الساعة ٩ مساء".

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق،وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها مما يؤدي إلى وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.

وتتوالى الأحداث، وعندما يقرر إسلام جمال الذي يجسد دور طبيب الارتباط من الفنانة ديانا هشام،ترفض والدتها التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي والتي يسيطر عليها الشر والغيرة، وتدخل في صراع مستمر مع ماجدة زكي،في حين يقوم الفنان خالد زكي خلال أحداث العمل بدور زوج انيا فريد شوقي. 

مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي،وإخراج مجدي أبو عميرة، ويشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل "اللهم إني صايم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نرمين ماهر تروج لمسلسلها القادم قوت القلوب

دعواتكم.. شاهد | نورهان ومجدى أبوعميرة في كواليس قوت القلوب

نورهان تظهر فى إطلالة شتوية على البحر.. شاهد

بسبب ابنته رانيا.. فريد شوقي مطلوب على جوجل

محمد أنور يروج لأغنية "سقف".. ورامي جمال يرد عليه.. شاهد

شاهد .. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد

ترشيحاتنا

حكم جلوسي بدون حجاب أمام أقاربي الصغار

أحدث ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش عبر إنستجرام

بينهم 11 مصريًا.. السعودية تسجل 17 إصابة كورونا جديدة

هدية من الاهلي واللجنة الخماسية لـ الزمالك في أزمة لقاء القمة

برفقة أصدقائها .. كنزى عمرو دياب تشعل الـ سوشيال ميديا

الفرق بين صلاتي الفجر والصبح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية