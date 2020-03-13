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رياضة

الفيصلي يفرض التعادل على الحزم في الدوري السعودي

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:03 م
الفيصلي والحزم
الفيصلي والحزم
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إسماعيل محمود
فرض نادي الفيصلي، التعادل على مضيفه نادي الحزم، بهدفين لمثليهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".

افتتح فاجنر ليماو التسجيل للحزم في الدقيقة 34 لنادي الحزم من ضربة جزاء، قبل أن يعادل يوسف الجبلي النتيجة للفيصلي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما.

وفي الشوط الثاني، تقدم الحزم مرة أخرى عن طريق لاعبه أسامة الخلف في الدقيقة 49، ليعادل محمد الصعيري النتيجة للفيصلي مجددًا في الدقيقة 68 ، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الحزم للنقطة 24 في المركز الثاني عشر، ورصيد الفيصلي للنقطة 35 في المركز الخامس.
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