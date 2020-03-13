وزير الكهرباء: لم أبلغ بإصابة أي شخص بصعق كهربائي.. فيديو

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء أكثر القطاعات تأثرًا بموجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سرعات الرياح أثرت بالسلب على خطوط الكهرباء خلال الموجة.





وقال شاكر، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "قناة الأولى"، مساء اليوم، الجمعة: "لم أُبلغ أن أحدا حدث له صعق من الأعمدة الكهربائية"، متابعا: "وضعنا خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، موجة الطقس السيئ أثرت كثيرًا، والإمداد بالطاقة الكهربائية عانى من الموجة، وأمطار كثيرة تسربت إلى أكشاك محولات ولوحات توزيع".





وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحرك الوزارة سريعا من خلال استنفار في كل الوزارة لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد.





وتضرب مصر، موجة طقس سيئ وتعرف إعلاميا بمنخفض التنين، وتسببت في سقوط ضحايا ومصابين، ووقف حركة الطيران بمطار الأقصر، إضافة إلى غلق عدة طرق بمختلف المحافظات.





وتعتبر موجة الطقس السيئ التي تواجهها مصر هى الأسوأ منذ عقود، والتي ضربت البلاد بأمطار شديدة الغزارة ووصلت لحد السيول إضافة لرياح وصلت لحد العواصف مختلف أنحاء الجمهورية.