موجة الطقس السيئ.. رد سريع من وزير الكهرباء على انقطاع التيار في أكتوبر والشروق وبدر

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن السيول الشديدة وسرعات الرياح أثرت تأثيرًا كبيرًا على شبكة الكهرباء في بعض المناطق، مشيرا إلى أنهم نجحوا بشكل مؤقت في حل بعض الأزمات لتلك المناطق خلال فترة السيول.





وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية عبر شاشة "قناة الأولى"، مساء اليوم الجمعة، أن أكثر الأماكن تأثرًا هي "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة"، وأيضا مدينتي الشروق، وبدر.





وتابع: "نعمل على هذا الأمر بشكل سريع، ونتحرك بشدة ومجموعة من الأجهزة المختصة بالصيانة فيما يتعلق بهذا الأمر".





وأوضح أنه لم يُبلغ بأن أحدا حدث له صعق من الأعمدة الكهربائية، متابعا: "وضعنا خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، موجة الطقس السيئ أثرت كثيرًا، والإمداد بالطاقة الكهربائية عانى من الموجة، وأمطار كثير تسربت إلى أكشاك محولات ولوحات التوزيع".





وأكد وزير الكهرباء تحرك الوزارة سريعا من خلال إعلان حالة استنفار في كل أرجائها لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد.





وتضرب مصر، موجة طقس سيئ، تعرف إعلاميا بـ"منخفض التنين"، تسببت في سقوط ضحايا ومصابين، ووقف حركة الطيران بمطار الأقصر، إضافة إلى غلق عدة طرق بمختلف المحافظات.





وتعتبر موجة الطقس السيئ التي تواجهها مصر هى الأسوأ منذ عقود والتي ضربت البلاد بأمطار شديدة الغزارة ووصلت لحد السيول إضافة لرياح وصلت لحد العواصف مختلف أنحاء الجمهورية.