AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إنعام محمد علي تكشف سر خلافها مع فاتن حمامة في ضمير أبلة حكمت

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:55 م
كواليس ضمير ابلة
كواليس ضمير ابلة حكمت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت المخرجة إنعام محمد على، إن إقناع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بالمشاركة بمسلسل "ضمير أبلة حكمت" لم يكن بالسهل، مشيرة إلى أنها كانت أول تجربة لها في الأعمال الدرامية بالتليفزيون.

وأضافت إنعام، خلال استضافتها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد مجدي"، أن وقت المسلسل حدث خلاف بين فاتن حمامة والمؤلف أسامة أنور عكاشة، واعتذرت عن العمل قبل تصويره بلحظات، لافتة إلى أن ممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج، رفض ترشيح الفنانة ليلى طاهر بدلا منها. 

وأوضحت أن هذا المسلسل هو أول أعمال قطاع الإنتاج، مرددة: "الليثي قال لازم قطاع الإنتاج يبدأ بداية كبيرة بفنانة كبيرة زي فاتن حمامة". 

وتابعت: "ممدوح الليثي ليه أسلوبه اللي يخلي أي يحد ينصاع إليه، وتم إقناع فاتن حمامة وبدأنا تصوير المشهد في مارس".

واستطردت: "في أحد المشاهد كنت عايزة أعيده بسبب اللدغة اللي عند الفنانة فاتن حمامة.. بس هي رفضت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم اسم المخرج سعد عرفة خلال احتفالية الليلة الـ 100 لـ سينما مصر

في ذكرى وفاة سيدة الشاشة.. فنان شهير اعتنق الإسلام كي يتزوجها

أحمد صيام يكشف أسرار خلافه مع فاتن حمامة في أحد الأعمال الدرامية.. فيديو

مشاهير من بلدي بني سويف.. المخرج عمرو عابدين ابن «تزمنت الشرقية»

سميرة عبد العزيز تكشف كيف أصلحت خطأ فاتن حمامة اللغوي.. فيديو

سميرة عبد العزيز تكشف عن سر كره فاتن حمامة للصحافة

ترشيحاتنا

الكاف يستعين بـ مجدي عبدالغني ضد كورونا داخل أفريقيا

أمطار غزيرة على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

زي مانتي.. أول ظهور لـ منى فاروق بعد المنشور الفاضح

تعرف على عمر"فيروس كورونا" على الأيدي والأسطح

رسميا.. ليفربول يعلن تجميد النشاط الرياضي

حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية