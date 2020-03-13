إنعام محمد علي تكشف سر خلافها مع فاتن حمامة في ضمير أبلة حكمت

قالت المخرجة إنعام محمد على، إن إقناع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بالمشاركة بمسلسل "ضمير أبلة حكمت" لم يكن بالسهل، مشيرة إلى أنها كانت أول تجربة لها في الأعمال الدرامية بالتليفزيون.





وأضافت إنعام، خلال استضافتها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد مجدي"، أن وقت المسلسل حدث خلاف بين فاتن حمامة والمؤلف أسامة أنور عكاشة، واعتذرت عن العمل قبل تصويره بلحظات، لافتة إلى أن ممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج، رفض ترشيح الفنانة ليلى طاهر بدلا منها.





وأوضحت أن هذا المسلسل هو أول أعمال قطاع الإنتاج، مرددة: "الليثي قال لازم قطاع الإنتاج يبدأ بداية كبيرة بفنانة كبيرة زي فاتن حمامة".





وتابعت: "ممدوح الليثي ليه أسلوبه اللي يخلي أي يحد ينصاع إليه، وتم إقناع فاتن حمامة وبدأنا تصوير المشهد في مارس".



