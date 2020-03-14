ملحمة أهالي بني سويف في مواجهة اعصار التنين خلال يومين .. وشباب يتحدون الطقس السيئ بـ ماتش كورة على الكورنيش

برق ورعد ومطر ببني سويف والشوارع خالية من المارة

بني سويف تخصص رقما للواتس و خطا ساخنا لتلقي شكاوى الطقس بغرفة العمل

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بسبب الطقس السيئ.. مصرع طفلين صعقا بالكهرباء إثر انهيار منزلين





شهدت محافظة بني سويف سقوط أمطار غزيرة في معظم في جميع الأنحاء، مصاحبة ببرق ورعد مع هبوب رياح، كما خلت الشوارع من المارة، بسبب برودة الجو وهطول الأمطار، وأغلقت المحال أبوابها.

من ناحيته أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ،مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن غدا الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

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وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار ،وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن ، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة "مسبقا " استعدادا لموسم الشتاء.

من ناحيته أشار المهندس أحمد صحصاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، إلى أن قطاعات وإدارات ومواقع الشركة قامت بمراجعة محطات الصرف الصحى والتأكد من عملها بكفاءة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، علاوة على تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي والاطمئنان على جاهزية سيارات كسح وشفط المياه، من أماكن تجمعها بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول على المحافظة.

كما استخدمت مديرية الري بالمحافظة المعدات المتنوعة فى تطهير مخرات السيول المنتشرة بالمحافظة ويبلغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات فى مناطق شرق النيل ببنى سويف ومركزى ببا جنوب المحافظة وناصر شمالها.

كما خصصت محافظة بني سويف بإشراف الدكتور هاني غنيم محافظ الإقليم خطا ساخنا ورقما للواتس واعلان رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والتي تم تخصيص الخط الساخن رقم 114 لتقلي الشكاوي وواتس رقم ٠١٠١٨٤٦٠٠٩٩ للمتابعة مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات .

وفي لفتة إنسانية عند الشدائد تظهر معادن الرجال ، ومعادن الناس تظهر في المحن ، التي تبين حقيقتها، وتجلي كامن صفاتها.

وظهر ذلك جليا اليوم الخميس وانتشر علي صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بصورة كادت أن تصبح ظاهرة علي صفحات أبناء المحافظة مثل" السوفياجية سند " والبعض علي صفحته الشخصية خاصة بعد أن كتب البعض وناشد المغتربين اللذين لا يجدون مأوى بتشريفه وضيافته في منزله مجانا حتي تزول الغمة .

فقد كتب الصديق عطية حبشي ببني سويف أي حد في مستشفي الجامعة وعايز اي حاجة ومش هيعرف يروح البيت يشرفني ويتصل علي وتليفوني كذا ، وكتب الصديق حمدي الامبشاوي ايضا اي حد مغترب في بني سويف ورايح ضواحي إهناسيا يشرفني أكل وشرب وضيافة ، كما كتب الصديق الدكتور محمد شعبان اي حد رايح او جي بني سويف ومش عارف يمشي في المطر يشرفني .

وفي اللحظات التي تهطل فيها الأمطار بغزارة على كل المدن المصرية، شهدت منطقة "كورنيش النيل المطور" بمدينة بني سويف لاعبين كرة قدم من بعض شباب المحافظة تحت هطول الأمطار الغزيز غير مُبالين بالتحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية من تعرّض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

شهدت مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل انقطاعا للمياه منذ صباح أمس الخميس وحتي اليوم علي جميع المناطق والأحياء مما اضطر لجهاز مدينة بني سويف الجديدة للدفع بفناطيس مياه لحل المشكلة مؤقتا وحتي يتسني للأهالي الوضوء والذهاب إلي المساجد لصلاة الجمعة .

لقي طفلان مصرعهما أمس الجمعة إثر صعقهما بالتيار الكهربائي فور انهيار منزلهما بمنطقة البشري وبمركز ببا جنوب المحافظة،

حيث تلقت غرفة العمليات التابعة لمحافظة بني سويف بلاغا بوفاة طفلين صعقا بالكهرباء إثر سقوط منزلهما أثناء عاصفة التنين.