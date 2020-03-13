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محافظات

استغاثة أهالي الجزيرة في بني سويف من سقوط عمود نور على المنازل

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

استغاث أهالي شارع الفاتح بمدينة بني سويف، بالمحافظ وشركة الكهرباء من وقوع عمود نور على منزل قديم وأسلاك كهرباء ملقاة على  المياه وتخرج  شرز.


العنوان ش الفتح على ناصية هيبر أوكازيون قبل مسجد المجمع الاسلامى بالجزيرة المرتفعة .


من ناحيتها 

أفادت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بأن جهود الأجهزة التنفيذية المعنية تتواصل بإشراف مباشر من الدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف لاحتواء تداعيات الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث تم توصيل عدد٢ محول كهرباء من أصل ٣ بسمسطا و٣ محولات ببا ، و١١ خطا من إجمالى ٢٣ بإهناسيا وجارى تحميل الكهرباء تباعا للقرى ، مع العلم بأن فصل التيار الكهربائي يتم كإجراء احترازي مع سقوط الأمطار بغزارة لم تشهدها المحافظة من قبل ، وذلك حرصا على سلامة وممتلكات المواطنين.
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