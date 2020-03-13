AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيصلي بالسيجارة.. فيديو صادم على تيك توك .. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:46 م
تيك توك
تيك توك
Advertisements
عادل نصار

أذاع الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، مقطع فيديو منتشرا على موقع "التيك توك" لشاب يصلي وهو يدخن سيجارة.


وقال أبو بكر، خلال برنامج "مصر في القلب" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، الجمعة: «حتى الدين مسلمش منهم.. الدين سئم من مواقفنا المحزنة»، مشددا على ضرورة ضبط الشباب الذين ظهروا في هذا الفيديو، حيث إنهم يسيئون إلى الدين.

 

وانتقد المحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك مقاطع فيديو موجودة على "السوشيال ميديا" لا تعبر عن سلوكياتنا الحقيقية، معتبرا أن مثل هذه الفيديوهات تعطي صورة سيئة وغير حقيقية عن أخلاقنا.

 

وأضاف الدكتور علاء أبو بكر: "الكاميرات والتليفونات دمرتنا.. الوضع زاد عن حده"، مطالبا بفرض رقابة على موقع "التيك توك"، معقبا: "التيك توك بيطلع لينا مصايب".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التيك توك خطير جدا.. عنف وموضوعات جنسية وقيم متطرفة.. فيديو

تحت الأمطار.. بكري يروي موقفا بطوليا من شاب تجاه سيدة .. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق الدراسة في المغرب بسبب تفشي كورونا

رسميًا.. خطوبة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

لسوء الطقس.. قرار عاجل من شركة مياه الشرب بـ الشرقية

كاجوال.. أحدث إطلالة لـ نيرمين ماهر على إنستجرام

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

هبوط مفاجئ.. جرام الذهب عيار 21 يخسر 24 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

احذر.. أضرار شرب القهوة بحليب

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور