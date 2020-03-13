بيصلي بالسيجارة.. فيديو صادم على تيك توك .. شاهد

أذاع الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، مقطع فيديو منتشرا على موقع "التيك توك" لشاب يصلي وهو يدخن سيجارة.





وقال أبو بكر، خلال برنامج "مصر في القلب" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، الجمعة: «حتى الدين مسلمش منهم.. الدين سئم من مواقفنا المحزنة»، مشددا على ضرورة ضبط الشباب الذين ظهروا في هذا الفيديو، حيث إنهم يسيئون إلى الدين.

وانتقد المحتوى المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك مقاطع فيديو موجودة على "السوشيال ميديا" لا تعبر عن سلوكياتنا الحقيقية، معتبرا أن مثل هذه الفيديوهات تعطي صورة سيئة وغير حقيقية عن أخلاقنا.

وأضاف الدكتور علاء أبو بكر: "الكاميرات والتليفونات دمرتنا.. الوضع زاد عن حده"، مطالبا بفرض رقابة على موقع "التيك توك"، معقبا: "التيك توك بيطلع لينا مصايب".