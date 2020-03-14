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منوعات

شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

السبت 14/مارس/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة على جثة طفل صغير بالغ من العمر 3 أعوام مقتول بسكينة حادة بحوالي 25 طعنة ، وملقى على وجهه ومفصول الرقبة. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،عثرت الشرطة الألمانية على جثة طفل مذبوح في إحدى المنازل و بدمائه الملطخة على الحائط كتب القاتل رسالة لوالدة الطفل. 

تمكنت الشرطة من القبض على القاتل وهي شقيقته ، اعترفت اوليا البالغة من العمر 15 عامل بقتل شقيقها الصغير بعد أن شعرت بالغيرة تجاهه لأن والدتها لم تعد تهتم بها و كل إهتمامتها منصبة على ذلك الصغير. 

كتبت الفتاة رسالة على الحائط و قالت لوالدتها :" لم اعد أحتمل ، فأنا أغار من ذلك الطفل ولا أحبه" . 
شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة
شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة
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