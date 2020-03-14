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محافظات

فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يوزعون ملابس وطعاما على العرب الرحالة

السبت 14/مارس/2020 - 01:01 ص
أهالي قرية ظفر بتمي
أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يقومون بتوزيع ملابس وطعام
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همت الحسينى
قام اليوم أهالي قرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية فى لفتة إنسانية بتوزيع ملابس وطعام على العرب الرحالة الموجودين بالأراضى الخلاء بالقرية.

كما قام الاهالى بفتح المساجد  ومنازلهم  ودور المناسبات بالقرية  للعرب الرحالة للمبيت بها بدلا من  الأراضي الزراعية  بسبب الأمطار التي تضرب قرى ومدن المحافظة.
 
وكانت قرى ومدن محافظة الدقهلية قد شهدت اليوم الجمعة استمرار الأمطار الغزيرة، والتي بدأت في الهطول منذ ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، يصابحها أصوات البرق والرعد مع هبوب رياح شديدة باردة .

ومن جانبها استمرت الأجهزة التنفيذية في رفع حالة الطوارئ لديها لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وانتشرت سيارات وماكينات شفط المياه حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز والأحياء حملة موسعة لتنظيف بالوعات الأمطار لتصريف المياه وكسح المياه الناتجة عن الأمطار أول بأول.
فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يوزعون ملابس وطعاما على العرب الرحالة
فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يوزعون ملابس وطعاما على العرب الرحالة
فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يوزعون ملابس وطعاما على العرب الرحالة
فيها حاجة حلوة.. أهالي قرية ظفر بتمي الامديد يوزعون ملابس وطعاما على العرب الرحالة
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