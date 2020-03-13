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حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم بطريق فرعي بدمنهور

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:33 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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جمالات الدمنهوري
.أصيب ٤ أشخاص بينهم مسن بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "دمتيوه" بمركز دمنهوروتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لاتخاذ العلاج اللازم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،بلاغا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل و "تومناية" بطريق دمتيوه عند كوبرى أبوريش أمام مسجد النصر بدائرة المركز.

وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: "محمد اسماعيل القبارى" ٥٠ سنة، "سمير محمد خليل" ٧٠سنة، " هبه على فهمى"٤٠ سنة، " إسلام هانى الشحات" ١٨ سنة جميعهم مصابون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم

وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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