دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة

أكدت دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية؛ أن قيادات المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي؛ محافظ الغربية؛ قامت بدور كبير منذ الصباح الباكر لحظة بلحظة، للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة.





وأضافت أن قيادات المحافظة من نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا وجميع القيادات الأمنية؛ تواجدوا بالشارع من الصباح الباكر؛ ولم يبرحوا أماكنهم حتى شفط المياه من الشوارع؛ وعلى رأسهم اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية والعميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية.





وتابعت؛ أنها منذ الصباح الباكر قامت بعدة جولات في الشوارع بناء على توجيهات المحاسب شريف أنور؛ أمين حزب الحرية المصري بالغربية؛ برفقة؛ ناصر مرسي عضو هيئة المكتب بالحزب وعائشة محمد عضو أمانة الشئون البرلمانية والسياسية بالحزب؛ للتأكد من رفع المياه من الشوارع؛ وذلك كدور الحزب في الشوارع والتواجد بصفة مستمرة بجانب المواطن والعمل على خدمته.