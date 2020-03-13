AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:25 م
دعاء عريبي أمين
دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية
Advertisements
أكدت دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية؛ أن قيادات المحافظة بقيادة الدكتور طارق رحمي؛ محافظ الغربية؛ قامت بدور كبير منذ الصباح الباكر لحظة بلحظة، للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة.

وأضافت أن قيادات المحافظة من نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا وجميع  القيادات الأمنية؛ تواجدوا بالشارع من الصباح الباكر؛ ولم يبرحوا أماكنهم حتى شفط المياه من الشوارع؛ وعلى رأسهم اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية والعميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية.

وتابعت؛ أنها منذ الصباح الباكر قامت بعدة جولات في الشوارع بناء على توجيهات المحاسب شريف أنور؛ أمين حزب الحرية المصري بالغربية؛ برفقة؛ ناصر مرسي عضو هيئة المكتب بالحزب وعائشة محمد عضو أمانة الشئون البرلمانية والسياسية بالحزب؛ للتأكد من رفع المياه من الشوارع؛ وذلك كدور الحزب في الشوارع والتواجد بصفة مستمرة بجانب المواطن والعمل على خدمته.
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
دعاء عريبي: قيادات الغربية قامت بدور كبير في شفط مياه الأمطار من الشوارع لحظة بلحظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة وموجة صقيع بالغربية.. وإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة.. صور

استمرار هطول الأمطار الغزيرة بالغربية وقطع التيار الكهربائي عن قرى بسبب الرياح

أمطار غزيرة بالغربية.. والمحافظ يأمر بكسح المياه من الشوارع

سكرتير عام الغربية يوجه بصيانة كهرباء شبرا النملة بطنطا .. صور

محافظ الغربية يتابع أعمال شفط المياه من شوارع مدينة المحلة فى جولة ليلية

سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور

ترشيحاتنا

بعد تعطيل الدراسة في عدد من الدول.. التعليم تحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج

رسميًا.. خطوبة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

حقيقة تعطيل الدراسة بجامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا

اخبار الرياضة.. رد وكيل محمد صلاح على إصابته بـ كورونا.. حقيقة هروب أسد من سيرك نادي الشمس

قرار عاجل من الجامعة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور