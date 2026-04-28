خبير: معدلات التضخم وأسعار النفط مرتبطة بالأوضاع والتوترات

أكد الدكتور أيمن غنيم الخبير الاقتصادي، أن أسعار النفط بسبب الأحداث العالمية ارتفعت، وأن غلق مضيق هرمز يتسبب في عدم استقرار في الأسعار، وأن النفط سعر استراتيجي، حيث يُحدد سعره من خلال العرض والطلب.



وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن السياسة والاقتصاد عملة واحدة، وأن معدلات التضخم وأسعار النفط مرتبطة بالأوضاع والتوترات الحالية.



وأشار إلى أن سعر برميل النفط يسجل بين 103 إلى 104 دولارات للبرميل، وأن هذا بسبب التوترات، وأن تحديد السلع في الفترة المقبلة مرتبط بما يحدث، وأن أسعار المواد النفطية تحتاج وقتًا من أجل العودة إلى طبيعتها.

ولفت إلى أن العالم بالكامل متضرر من الأزمة الحالية، وأن سعر برميل البترول قد وصل إلى 120 دولارًا، لكن الآن ارتفاع سعر البترول يتسبب في رفع جميع السلع الأخرى.