إعصار تسونامي.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر مجددًا

عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، متحديًا قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع هذه النوعية من الأغاني.

طرح، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "إعصار تسونامي"