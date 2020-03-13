إعصار تسونامي.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر مجددًا

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "إعصار تسونامي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، متحديًا قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع هذه النوعية من الأغاني.
أغنية "إعصار تسونامي" لـ محمد رمضان، من كلمات: اسلام شندي وإسلام كنكا، توزيع: الديزل، الحان: المدفعجية.
وسبق أن قال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية: "أنا عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية ولا يحق لنقيب الموسيقيين هاني شاكر أن يمنعني من الغناء وذلك وفقًا للقانون، ولو فعلها لمنع نقيب المهن التمثيلية المطربين من التمثيل"، وكان ذلك في تعليقه على أزمة فناني المهرجانات.
وطرح محمد رمضان ، مؤخرًا، فيديو كليب أغنية "أنت جدع" عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا.
وتقول كلمات الأغنية: "انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".