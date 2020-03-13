بعد إصابة أحد موظفيه.. صندوق النقد الدولي يعلق بعثاته بسبب كورونا

أفادت قناة "العربية" بأن صندوق النقد الدولي أكد إصابة أحد موظفيه في العاصمة الأمريكية واشنطن بفيروس كورونا، ونصح موظفيه بواشنطن بالعمل عن بعد حتى إشعار آخر.





وأعلن صندوق النقد الدولي تعليق بعثاته إلى عدد من الدول الأوروبية بسبب انتشار وباء كورونا فيها.













وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وأبلغت جورجيفا محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن صندوق النقد لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع.. وأكدت الحاجة إلى إجراءات منسقة وفورية من الدول حول العالم لاحتواء انتشار المرض الذي بدأ في الصين.





وقالت: ”حان الوقت الآن لأن تكون هناك إجراءات احترازية جاهزة للتنفيذ إذا أصبح تفشي الفيروس أكثر شدة“، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال قد يحتاجون مساعدة إذا لم يكن بمقدورهم العودة إلى العمل.