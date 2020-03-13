AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابة أحد موظفيه.. صندوق النقد الدولي يعلق بعثاته بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:49 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن صندوق النقد الدولي أكد إصابة أحد موظفيه في العاصمة الأمريكية واشنطن بفيروس كورونا، ونصح موظفيه بواشنطن بالعمل عن بعد حتى إشعار آخر.

وأعلن صندوق النقد الدولي تعليق بعثاته إلى عدد من الدول الأوروبية بسبب انتشار وباء كورونا فيها.



وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأبلغت جورجيفا محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن صندوق النقد لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع.. وأكدت الحاجة إلى إجراءات منسقة وفورية من الدول حول العالم لاحتواء انتشار المرض الذي بدأ في الصين.

وقالت: ”حان الوقت الآن لأن تكون هناك إجراءات احترازية جاهزة للتنفيذ إذا أصبح تفشي الفيروس أكثر شدة“، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال قد يحتاجون مساعدة إذا لم يكن بمقدورهم العودة إلى العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. سادس أصغر دولة في أوروبا تطلب عضوية صندوق النقد الدولي

جورجيفا: اتفاق التجارة بين أمريكا والصين سيخفف شكوك النمو الاقتصادي العالمي

صندوق النقد: يصعب التنبؤ بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

مديرة صندوق النقد الدولي: "كورونا" أكثر أوجه عدم اليقين أمام الاقتصاد العالمي

مديرة صندوق النقد: فيروس كورونا سيقلص نمو الاقتصاد العالمي

حتى بعد السيطرة عليه.. أزمات اقتصادية طويلة بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته .. قصة وفاة أحمد شعبان بطل التاي تشي .. تفاصيل

نجم منتخب مصر يوجه رسالة لـ مدرب الأرسنال بعد إصابته بـ فيروس كورونا

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

رسميًا.. خطوبة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى

كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.. احرص على ترديد 21 كلمة في آخرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور