رئيس لجنة التظلمات: ننظر في عقوبات مباراة السوبر ونصدر قراراتنا قريبًا

كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات والاستئناف باتحاد الكرة، عن آخر التطورات الخاصة بخصوص عقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





وقال الشوربجي في تصريحات تليفزيونية: "تقدم الأهلي والزمالك بتظلمات للجنة، قمت بتوزيع تلك التظلمات على لجنة مكونة من 5 مستشارين ليراجعوها، ثم سنتخذ القرار الأخير بخصوص هذا الشأن".





وأضاف: "دور اللجنة هو المقارنة بين القرارات والتظلم، لن نزيد العقوبة، قرارتنا فقط إما بإلغاء العقوبة أو تخفيضها، لن نضيف عقوبات جديدة، سنعلن عن قرارات اللجنة قريبًا، الزمالك أيضَا تظلم على احتساب نتيجة مباراة القمة للنادي الأهلي."