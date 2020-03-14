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رياضة

محمد بركات يكشف الموعد المتوقع لإقامة مباراتي مصر وتوجو

السبت 14/مارس/2020 - 01:47 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد رشاد

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بتأجيل مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية في مصلحة الفراعنة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة، عن تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون بسبب فيروس كورونا. 

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري. 

وقال محمد بركات خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "تأجيل مباراتي توجو في مصلحة المنتخب، ولدينا فرصة لدراسة الفترة القادمة، لم يتحدد وقت للقائين ولكن التوقعات أنهما سيقاما في شهر 6، ولكن ما جاء إلينا هو أن التأجيلات لحين إشعار آخر".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي منذ يومين كان يؤكد أن الأمور مستقرة، ولكننا كنا نعلم أن هناك تأجيلات سوف تحدث بناءً على التغييرات التي تحدث حولنا في العالم والدوريات التي تؤجل والبطولات، صحة اللاعبين والمشجعين أهم من أي شيء، هو وباء عالمي ويتفشى بطريقة كبيرة والكل يأخذ احتياطاته".

وأتم: "الأمور في منتهى الغموض ولا نعلم أي شيء الآن، وستحدث جلسة بيني وبين حسام البدري المدير الفني للمنتخب واللجنة الخماسية لنستعرض ماذا سيحدث لاحقًا، ولن أستطيع الإفصاح عن أي شيء الآن لأنني لا أملك أي أجوبة".

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