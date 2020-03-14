صحيت لقيت عضوى الذكرى مقطوع ومراتى نايمة جنبى.. التفاصيل الكاملة لحادث نص الليل فى الإسكندرية

كشفت تحقيقات وتحريات الاجهزة الأمنية فى الاسكندرية عن مفاجاة جديدة فى واقعة اتهام زوجة بقطع العضو الذكرى لزوجها بمنطقة كرموز بالإسكندرية عن مفاجأة تبين عدم العثور على العضو الذكري للزوج وأنكرت الزوجة فى التحقيقات علاقتها بالجريمة.

وقالت الزوجة المتهمة فى التحقيقات إنها فوجئت باستيقاظ زوجها وصراخه بصوت عال والدماء تنزف منه بقوة وانها لا تعلم عن الواقعة شئ وانها كانت نائمة بجواره بينما اتهم الزوج المجنى عليه زوجته بأنها وراء الجريمة وانها تشك فيه ووجود علاقات نسائية له فقررت الانتقام منه وروى الزوج المجنى عليه فى محضر التحقيقات.





اقرأ أيضا: قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال





اقرأ أيضا: فوجئت بحفل جنس جماعي .. إيمان تتهم علي باستدراجها واغتصابها مع أصدقائه





والتحريات تفاصيل الواقعة قال: استيقظت من النوم على نزيف والم وفوجئت بقطع عضوى الذكرى صرخت فى الشقة فاستيقظ ابنائى وزوجتى على اصوات الصراخ والدماء تنزف منى بغزارة وطلبت من اسرتى الاتصال بالإسعاف لنقلى لأقرب مستشفى واتهم الزوج المجنى عليه زوجته مؤكدا انها وراء ارتكاب الواقعة وقال : كانت نايمة جنبى قبل الواقعة بينما استمعت النيابة وضباط المباحث إلى أقوال الزوجة التى أكدت فى بداية الأمر أنها تشك فى خيانة زوجها لها وتعدد علاقاته النسائية فقررت تأديبه وقامت بتخديره بعد أن وضعت له حبوب منومة وأحضرت سكين المطبخ وقطعت عضوه الذكري أثناء استغراقه فى النوم انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية وخيانته لها.









وأنكر الزوجة بعد ذلك فى تحقيقات النيابة اتهام زوجها له بارتكاب الجريمة مؤكدة انها كانت نائمة فى غرفة ثانية بعيدا عن زوجها وانها استيقظت على صراخه وفوجئت والدماء تنزف منه .. فيما استمعت النيابة الى ابناء الزوجين الذين اكدوا أن والدتهما كانت تخلد للنوم بجوار والدهما وانهم استيقظوا على صراخه واتهموا والدتهم بارتكاب الجريمة لسابقة الخلافات بينهما.





ولم تتوصل الاجهزة الامنية الى مكان القاء العضو الذكرى حتى الان بعد انكار الزوجة بينما امرت النيابة العامة بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات 15 يوما وعرض الزوج على الطب الشرعى كشف مصدر مسئول ان الزوج المصاب حالته الصحية جيدة بعد قطع عضوه الذكرى ويتلقى العلاج.





البداية كانت بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من المستشفى الأميري الجامعي بصول موظف مصاب بنزيف اثر قطع عضوه الذكرى انتقل العميد محمود الحصاوي رئيس مباحث المديرية الى المجنى عليه لسؤاله حول الواقعة واتهم زوجته بارتكاب الجريمة.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم طارق الشناوى رئيس مباحث كرموز وتم القاء القبض على الزوجة وبمناقشتها حول الواقعة اعترفت بارتكاب الجريمة بعد تخدير زوجها نظرا لتعدد علاقاته النسائية ووضعت له حبوبا مخدرة في الطعام وعندما راح فى النوم قطعت عضوه الذكري بسكين المطبخ ووضعته في كيس بلاستيك والقته فى القمامة.