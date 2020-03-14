يحميك من الإصابة بسرطان القولون.. 11 فائدة لتناول الزبيب

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال،عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد تناول الزبيب.





1- الألياف: تتراوح كميّة الألياف الموجودة في نصف كوبٍ من الزبيب بين 10-24% من الكميّة الموُصى بها يوميًّا من الألياف مع اختلاف العمر والجنس، وتُعدّ الألياف مفيدةً لعمليّة الهضم ويُقلل خطر الإصابة بالإمساك ويعطي شعورًا بالامتلاء لفترة أطولٍ، مما يساهم في تعزيز خسارة الوزن

2- الحديد: قدّ يساعد تناول الزبيب على تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن؛ كالحديد، والنحاس، والعديد من الفيتامينات، والتي تعدّ مُهمّةً في تكوين خلايا الدم الحمراء،

3- مضادات الأكسدة: يُعدّ الزبيب من المصادر المهمّة لمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة من الدم، مما قد يقلل من خطر تلف الخلايا والشيخوخة و خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، والسكتة الدماغية،

4- الكالسيوم: حيث يحتوي نصف كوبٍ من الزبيب على ما نسبته 4% من الكميّة الموُصى بها يوميًّا من الكالسيوم، ويُعدّ الكالسيوم من العناصر المهمة لصحّة العظام والأسنان، و تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام،

5- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع مُعدل ضغط الدم، ويعود هذا التأثير لاحتواء الزبيب على كميّات مُنخفضة من الصوديوم، بالإضافة إلى كونه مصدرًا مُهمًّا للبوتاسيوم الذي يُساعد على توسيع الأوعية الدموية.

6- تحسين الأعراض لدى مرض الكبد الدهني اللاكحولي وخاصّةً الذين لا يعانون من تليف الكبد.

7- فوائد تمتلك دلائل علمية أقل قوة تقليل مستويات الإنسولين في الدم

8- تقليل خطر الإصابة بالسمنة: اثبت في دراسةٍ تمّ نشرها في مجلة Food & Nutrition Research عام 2017،

9- تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون: وفق دراسةٌ صغيرةٌ تم نشرها مجلة الغذاء الطبي سنة 2003

10- خفض الكوليسترول والسكر في الدم