سم في العسل.. حسام حسني عن المهرجانات: بيرقصوا عليها زي اللي عليه عفريت.. فيديو

قال المطرب حسام حسني، إن المهرجانات لا تعتبر أغاني ولكنها شكل من أشكال الموسيقى، موضحا أن السبب الرئيسي في انتشارها ودخولها الترند وتحقيق مشاهدات عالية بسبب الفراغ الثقافي الذي أصبح موضة.





وأضاف "حسام حسني" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك من يستغل عدم الثقافة في المجتمع ضدنا وهذا ما نواه في أغاني المهرجانات الذي ليس له معنى او هدف.





وأوضح "حسام حسني" أنه يوجد مطرب يطرح أغنية رائعة جدا وأخر يقدم مهرجان ليس له معنى الأول يخسر والأخير يحقق أرقام عالية جدا ونسب مشاهدة بالملايين، مضيفا : "أغاني المهرجانات سم في العسل والناس بترقص عليها بطريقة غريبة زي اللي عليه عفريت في الزار".





وأشار "حسام حسني" إلى أن المطربين الذين يقدمون المهرجانات يقدمون الموسيقى بالشكل الخطأ، لأنهم يستخدمون الترددات والموجات الصوتية خاصة أنهم يستخدمون ترددات صوتية لها تأثيرات على الإنسان بسبب الصوت العالي الغليظ.





وأشاد "حسام حسني" بأغنية لولاكي للفنان علي حميدة التي غناها بشكل الموسيقى العرقية، مؤكدا أن الأغنية عندما تعرضت للهجوم من قبل البعض كان النقد وقتها بناء ومختلف فضلا عن كلمات الاغاني والايقاع الصحيح وهندسة الصوت والتكوين بشكل عام لا احد يتحدث عنه، ونالت اعجاب عبد الوهاب، مؤكدا أن أغاني التسعينيات كانت شكلا جديدا للأغنية وتختلف عن المهرجانات.