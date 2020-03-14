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أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند إلى 82 شخصا

السبت 14/مارس/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع  عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 82 والوفيات إلى حالتين.

كانت الهند قد أعلنت عن أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بالفيروس لشخص يبلغ من العمر 76 عاما في ولاية كارناتاكا.

وقال وزير الصحة بالولاية بي سريرامولو، إن السلطات تتخذ إجراءات تتبع المخالطين له والعزل وإجراءات أخرى تتعلق بالأمر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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