ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند إلى 82 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 82 والوفيات إلى حالتين.





كانت الهند قد أعلنت عن أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بالفيروس لشخص يبلغ من العمر 76 عاما في ولاية كارناتاكا.





وقال وزير الصحة بالولاية بي سريرامولو، إن السلطات تتخذ إجراءات تتبع المخالطين له والعزل وإجراءات أخرى تتعلق بالأمر.



