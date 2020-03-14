في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يشكر شباب المتطوعين لإنقاذ العالقين جراء السيول بسياراتهم

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجموعة من الشباب الذين تطوعوا بسياراتهم الخاصة "الدفع الرباعي" لإنقاذ العالقين والمتضررين من جراء السيول وسوء الأحوال الجوية التي أثرت على البلاد أمس.





وأكد "صبحي"، أن هؤلاء الشباب نموذج إيجابي يحتذى به، وسيتم تكريمهم بوزارة الشباب والرياضة تقديرًا لجهودهم البناءة في مساعدة المتضررين من سوء الأحوال الجوية.





وعلى جانب آخر تابع وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، مشكلة توقف قطار في بني سويف حيث تم استقبال بعض الركاب في مركز شباب ناصر وتم توفير كافة الاحتياجات لهم.





كما تابع الدكتور أشرف صبحي مع غرفة العمليات الفرعية لإدارة شباب الحسينية، تضرر بعض الأسر من انهيار منازلهم حيث تم فتح كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالحسينية أمام الحالات المتضررة من الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد واستقبل مركز شباب الاخيوة الأسر وتم الاتصال برئيس مركز ومدينة الحسينية للتنسيق والاطمئنان على وضعهم وسلامتهم.





وفي محافظة جنوب سيناء تابع وزير الرياضة أعمال الإغاثة، حيث وجه باستضافة 45 فردا من العالقين في الطريق بمركز شباب ابورديس وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي و توفير الإمكانيات اللازمة من مراتب وأغطية .



