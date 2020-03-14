تجديد الحبس الاحتياطي لـ رونالدينيو ورفض طلب الإقامة الجبرية

أفادت تقارير صحفية بأن القضاء الباراجوياني، رفض، اليوم السبت، طلب للإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق بكفالة، وقرر التحفظ عليه في الحبس الاحتياطي.



وكتب الادعاء العام في الباراجواي على "تويتر" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن المحكمة رفضت طلب الدفاع لتحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل، وعرض المحامون ترك مزرعة يملكها اللاعب كضامن.





وأمضى رونالدينيو، أفضل لاعب في العالم مرتين، وشقيقه روبرتو دي اسيس موريرا المحتجز معه، ليلتهما التاسعة خلف القضبان في العاصمة أسونسيون، بعد توقيفهما بسبب استخدام وثائق سفر مزورة.





وكانت الشرطة في باراجواي، قد ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه روبرتو الخميس قبل الماضي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزيف.



واختاره الاتحاد الدولي "فيفا" كأفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002 وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2006.