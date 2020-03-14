إغلاق طريقي الصعيد الشرقي والصحراوي القديم بسبب تجمعات مياه الأمطار بالمنيا

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجة الطقس السيئ.