إغلاق طريقي الصعيد الشرقي والصحراوي القديم بسبب تجمعات مياه الأمطار بالمنيا

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، إغلاق طريق الصعيد الشرقي (الجيش)، للقادم والمتجه من وإلى محافظة الجيزة بسبب تجمعات الأمطار عقب موجة الطقس السيئ.
كما تم إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم، عند كمين زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، وعلى القادمين إلى محافظة المنيا، أو المتجهين إلى محافظة الجيزة اتباع الطريق الصحراوي الغربي، أو الطريق الزراعي.
وطالب المحافظ جميع السائقين بتوخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليًا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق، كما دعا جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وتتلقى غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الأمطار، أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية:
(2320001 & 2342200)- الخط الساخن 114