الإمارات تغلق المناطق السياحية والترفيهية والوجهات الثقافية

قررت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارات مؤقتا اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر.





وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن القرار جاء بهدف الحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار.



