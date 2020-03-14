الإمارات تغلق المناطق السياحية والترفيهية والوجهات الثقافية

قررت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارات مؤقتا اعتبارًا من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر.
وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن القرار جاء بهدف الحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار الإغلاق المؤقت يشمل كلًا من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي.