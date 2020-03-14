محافظ الفيوم يتفقد أعمال رفع تجمعات المياه بالشوارع والميادين

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياه ، وحالة الطرق والسيولة المرورية.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت شوارع أحمد شوقى، وعباس العقاد، والسد العالي، وجمال عبدالناصر، وميدان المسلة، فضلًا عن تفقد الشوارع الجانبية والطرق.









وأضاف أن المحافظ وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد سيارات كسح المياه، وسرعة الانتهاء من كسح أية تجمعات للمياه بالطرق، وكذا توجيه ادارة المرور بالتواجد الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.