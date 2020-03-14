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مرأة

بدون أدوية.. 4 علاجات منزلية للتخلص من ألم عصب الأسنان

السبت 14/مارس/2020 - 01:35 م
عصب الأسنان
عصب الأسنان
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هاجر هانئ
يعانى العديد من الأشخاص من وجود ألم فى عصب الأسنان، وتنتج هذه الآلام بسبب عدم العناية بصحة الأسنان أو نتيجة حشو الأسنان أو وضع التقويم لفترات طويلة.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الوصفات والعلاجات المنزلية التى تساعدك فى علاج ألم عصب الأسنان بدون استخدام الأدوية.

وتمثلت علاجات ألم عصب الأسنان فى:

- البطاطس
 من خلال تشريح البطاطس إلى حلقات، ووضعها على مكان عصب السن الملتهب، مع الاستلقاء لربع ساعة وتبديل حلقات البطاطس من فترة إلى أخرى.

- البصل
 تساعد عصارة البصل في القضاء على مسببات ألم عصب السن.

- الثوم 
هرس فص من الثوم وخلطه مع ملعقة ملح، ثم  يوضع الخليط حول وعلى عصب السن، تكراره حتى التخلص من الألم.

- زيت القرنفل
تقطير بضع قطرات من زيت القرنفل على عصب السن.

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