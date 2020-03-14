لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 93 حالة.





وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، "حتى تاريخ 14 مارس 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 93 حالة Covid-19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.





وأضافت "تتابع وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشار محلي للفيروس.. باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت مؤخرًا والتي هي قيد التقصي الوبائي، تؤكد الوزارة ان جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان".