طارق الإبياري يكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركته في فالنتينو

أعرب الفنان طارق الابيارى فى تصريح لصدى البلد عن سعادته بالوقوف المرة الثانية أمام الزعيم عادل من خلال مسلسل " ڤالنتينو" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2020 ويجسد الإبيارى شخصية "رفاعة" نجل الزعيم عادل امام و الفنانة دلال عبد العزيز

اوضح الابيارى من خلال تصريحه ان شخصية رفاعة تعتبر نقطة فاصلة فى مشواره الفنى فهى تجمع بين الدراما و الكوميديا و تختلف فى تركيبها عن جميع الادوار التى قدمها من بداية مشواره الفنى

وانتهى الابيارى من تصوير مشاهده فى مسلسل "ڤالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2020

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام ،داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

من المقرر عرضه فى 2020 بعد أن تم تأجيله العام الماضى بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.