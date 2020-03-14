لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

تعد الوسائد الهوائيه airbags وسلية لحماية راكبي السيارات عند حوادث الأصطدامK و بدأ أستخدام هذه الوسيلة في السيارات الفارهة أولا ثم انتشر استخدامها في عموم السيارات وأصبح ذلك بحكم القانون والتعليمات الأساسية في كثير من دول العالم, حيث أصبح تركيبها للسيارات الحديثة شبه الزامي.
هي عبارة جسم مرن يضاف لوسائل النقل تملأ بصورة أوتوماتيكية بالهواء أو أي غاز آخر وتنطلق من موقعها المخفي لتكون بين راكب واسطة النقل والواجهة الأمامية للواسطة لحماية الراكب وتخفيف أثر الصدمة عليه وحمايته.
وتطورت الوسائد الهوائية airbags لتتعدد داخل السيارة ومن أمثلة ذلك:
الوسائد الهوائية الستائرية (Curtain airbags): وهي تنتشر داخل السيارة توفر الحماية الدائرية لركاب السيارة خاصة من الأجناب لحمايتهم من:
ارتطام الرؤوس بقوائم السيارة.
منع خروج أجسام الركاب من النوافذ في حالة تدهور السيارة.
تتكون من ثلاثة أجزاء هي:
الوسادة نفسها : وهي مصنوعة من قماش رقيق من النايلون يكون مطويا إما بداخل عجلة القيادة أو لوحة العدادات وحديثا في المقعد أو الباب.
جهاز الإحساس : والذي ينبه الوسادة كي تنتفخ ويحدث ذلك عندما تكون هناك قوة تصادم تعادل قوة الاصطدام بحائط عند السير بسرعة 16 إلى 24 كم في الساعة، فهناك مفتاح ميكانيكي يتحرك عند التصادم فيحدث اتصال كهربائي وينبه جهاز الإحساس أن هناك اصطداما قد حدث.
كيفية عملها :
1- يتم صناعة الوسائد الهوائية من مادة النايلون الرقيقه المدعمه بالفايبر وتثبت داخل عجلة القيادة (بالمنتصف) وتخصص للسائق واخرى داخل التابلوه وتخصص للراكب .
2-يتم نفخ الوسائد الهوائية airbags بواسطة غاز النيتروجين الناتج من عملية التفاعل الكيميائي بين نيترات الصوديوم مع نترات البوتاسيوم
3تقوم المجسمات المثبته في مقدمة المركبة عند حدوث الاصطدام بسرعات من 24 كم/ ساعة بارسال رسالة الى المفتاح الميكانيكي الذي يقوم بدوره بارسال رسالة الكترونية الى الوسادة الهوائية حتى تنتفخ.
4-يتم انتفاخ الوسائد الهوائية airbags بجزء اقل من ثانية .
و قد صممت لتعمل مع حزام الامان وليست بديلا عنه
وسائد الهوائيه + حزام الامان + الجلوس الصحيح =السلامة
معظم السيارات الحديثة المزودة بالوسائد الهوائية airbags تكون فيها الوسائد المرتبطة مع احزمة الامان فبدون استعمال حزام الامان لا تعمل هذه الوسائد لان هذه الوسائد قد تزيد من خطر حدوث الاصابات البليغة او المميته في حال عدم استعمال حزام الامان وذلك بسبب حركة من هم بداخل المركبة الى الامام اثناء الفرملة المفاجئة او المناورات العنيفة الاخرى قبل لحظة التصادم وكذلك احتمال وجودهم قريبا من الوسادة الهوائية اوحتى فوقها قبل ان تبدا هذه الوساده بالعمل لذلك يجب ان يكون الجلوس بالسيارة بالطريقة المناسبة لتحقيق اقصى درجات السلامة
اسباب عطل الوسائد الهوائيه ( الايرباج ) airbags
- تلف في أحد الأسلاك أو التوصيلات الخاصة بنظام الإيرباق أو عند وجود خخل بها
- تلف فيوز نظام الايرباج
- عطل في أحد حساسات الإيرباج الموجودة في كراسي السيارة الأمامية وبالخصوص جانب السائق
- عطل أو خلل في أحد الوسادات الهوائية للسائق والتي توجد في المقود، أو التي في جانب السائق
- كمبيوتر السيارة الخاص بنظام الايرباج عند تلفه أو وجود خلل به
وفي أغلب الحالات تظهر لمبة airbags بعد أخد السيارة إلى ورشة غسيل ويتم غسل السيارة من الداخل والخارج فهناك من يقوم بإزلة الكراسي وفك فيشة الإيرباج بدون إزالة الكونتاكت من السيارة، وهناك من ينسى إرجاع الفيشة بعد إرجاع الكراسي وبالتالي تظهر اللمبة وهنا تحتاج إلى جهاز الفحص بالكمبيوتر حتى يقوم في البداية بفحص ومعرفة سبب ظهور اللمبة في الخطوة الأولى
فمثلًا يظهر له في جهاز الفحص أن الإيرباج الخاص بكرسي جانب السائق به عطل، هنا يقوم الفني بالتأكد من توصيل فيش الإيرباج وتوصيله، بعدها يقوم في الخطوة الثانية بمسح العطل وتنطفئ لمبة الإيرباج فبوجود جهاز الفحص يسهل تشخيص أعطال الايرباج وإصلاحها
وتطورت الوسائد الهوائية airbags لتتعدد داخل السيارة ومن أمثلة ذلك:
الوسائد الهوائية الستائرية (Curtain airbags): وهي تنتشر داخل السيارة توفر الحماية الدائرية لركاب السيارة خاصة من الأجناب لحمايتهم من:
ارتطام الرؤوس بقوائم السيارة.
منع خروج أجسام الركاب من النوافذ في حالة تدهور السيارة.
تتكون من ثلاثة أجزاء هي:
الوسادة نفسها : وهي مصنوعة من قماش رقيق من النايلون يكون مطويا إما بداخل عجلة القيادة أو لوحة العدادات وحديثا في المقعد أو الباب.
جهاز الإحساس : والذي ينبه الوسادة كي تنتفخ ويحدث ذلك عندما تكون هناك قوة تصادم تعادل قوة الاصطدام بحائط عند السير بسرعة 16 إلى 24 كم في الساعة، فهناك مفتاح ميكانيكي يتحرك عند التصادم فيحدث اتصال كهربائي وينبه جهاز الإحساس أن هناك اصطداما قد حدث.
كيفية عملها :
1- يتم صناعة الوسائد الهوائية من مادة النايلون الرقيقه المدعمه بالفايبر وتثبت داخل عجلة القيادة (بالمنتصف) وتخصص للسائق واخرى داخل التابلوه وتخصص للراكب .
2-يتم نفخ الوسائد الهوائية airbags بواسطة غاز النيتروجين الناتج من عملية التفاعل الكيميائي بين نيترات الصوديوم مع نترات البوتاسيوم
3تقوم المجسمات المثبته في مقدمة المركبة عند حدوث الاصطدام بسرعات من 24 كم/ ساعة بارسال رسالة الى المفتاح الميكانيكي الذي يقوم بدوره بارسال رسالة الكترونية الى الوسادة الهوائية حتى تنتفخ.
4-يتم انتفاخ الوسائد الهوائية airbags بجزء اقل من ثانية .
و قد صممت لتعمل مع حزام الامان وليست بديلا عنه
وسائد الهوائيه + حزام الامان + الجلوس الصحيح =السلامة
معظم السيارات الحديثة المزودة بالوسائد الهوائية airbags تكون فيها الوسائد المرتبطة مع احزمة الامان فبدون استعمال حزام الامان لا تعمل هذه الوسائد لان هذه الوسائد قد تزيد من خطر حدوث الاصابات البليغة او المميته في حال عدم استعمال حزام الامان وذلك بسبب حركة من هم بداخل المركبة الى الامام اثناء الفرملة المفاجئة او المناورات العنيفة الاخرى قبل لحظة التصادم وكذلك احتمال وجودهم قريبا من الوسادة الهوائية اوحتى فوقها قبل ان تبدا هذه الوساده بالعمل لذلك يجب ان يكون الجلوس بالسيارة بالطريقة المناسبة لتحقيق اقصى درجات السلامة
اسباب عطل الوسائد الهوائيه ( الايرباج ) airbags
- تلف في أحد الأسلاك أو التوصيلات الخاصة بنظام الإيرباق أو عند وجود خخل بها
- تلف فيوز نظام الايرباج
- عطل في أحد حساسات الإيرباج الموجودة في كراسي السيارة الأمامية وبالخصوص جانب السائق
- عطل أو خلل في أحد الوسادات الهوائية للسائق والتي توجد في المقود، أو التي في جانب السائق
- كمبيوتر السيارة الخاص بنظام الايرباج عند تلفه أو وجود خلل به
وفي أغلب الحالات تظهر لمبة airbags بعد أخد السيارة إلى ورشة غسيل ويتم غسل السيارة من الداخل والخارج فهناك من يقوم بإزلة الكراسي وفك فيشة الإيرباج بدون إزالة الكونتاكت من السيارة، وهناك من ينسى إرجاع الفيشة بعد إرجاع الكراسي وبالتالي تظهر اللمبة وهنا تحتاج إلى جهاز الفحص بالكمبيوتر حتى يقوم في البداية بفحص ومعرفة سبب ظهور اللمبة في الخطوة الأولى
فمثلًا يظهر له في جهاز الفحص أن الإيرباج الخاص بكرسي جانب السائق به عطل، هنا يقوم الفني بالتأكد من توصيل فيش الإيرباج وتوصيله، بعدها يقوم في الخطوة الثانية بمسح العطل وتنطفئ لمبة الإيرباج فبوجود جهاز الفحص يسهل تشخيص أعطال الايرباج وإصلاحها