لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

تعد الوسائد الهوائيه airbags‬ وسلية لحماية راكبي السيارات عند حوادث الأصطدامK و بدأ أستخدام هذه الوسيلة في السيارات الفارهة أولا ثم انتشر استخدامها في عموم السيارات وأصبح ذلك بحكم القانون والتعليمات الأساسية في كثير من دول العالم, حيث أصبح تركيبها للسيارات الحديثة شبه الزامي.

airbags

airbags

airbags

airbags

airbags

airbags

airbags

هي عبارة جسم مرن يضاف لوسائل النقل تملأ بصورة أوتوماتيكية بالهواء أو أي غاز آخر وتنطلق من موقعها المخفي لتكون بين راكب واسطة النقل والواجهة الأمامية للواسطة لحماية الراكب وتخفيف أثر الصدمة عليه وحمايته.وتطورت الوسائد الهوائيةلتتعدد داخل السيارة ومن أمثلة ذلك:‫الوسائد الهوائية الستائرية (Curtain): وهي تنتشر داخل السيارة توفر الحماية الدائرية لركاب السيارة خاصة من الأجناب لحمايتهم من:‬ارتطام الرؤوس بقوائم السيارة.منع خروج أجسام الركاب من النوافذ في حالة تدهور السيارة.‫ ‬‫تتكون من ثلاثة أجزاء هي:‬الوسادة نفسها : وهي مصنوعة من قماش رقيق من النايلون يكون مطويا إما بداخل عجلة القيادة أو لوحة العدادات وحديثا في المقعد أو الباب.جهاز الإحساس : والذي ينبه الوسادة كي تنتفخ ويحدث ذلك عندما تكون هناك قوة تصادم تعادل قوة الاصطدام بحائط عند السير بسرعة 16 إلى 24 كم في الساعة، فهناك مفتاح ميكانيكي يتحرك عند التصادم فيحدث اتصال كهربائي وينبه جهاز الإحساس أن هناك اصطداما قد حدث.كيفية عملها :‫1- يتم صناعة الوسائد الهوائية من مادة النايلون الرقيقه المدعمه بالفايبر وتثبت داخل عجلة القيادة (بالمنتصف) وتخصص للسائق واخرى داخل التابلوه وتخصص للراكب .‬2-‫يتم نفخ الوسائد الهوائيةبواسطة غاز النيتروجين الناتج من عملية التفاعل الكيميائي بين نيترات الصوديوم‬ ‫مع نترات البوتاسيوم3‫تقوم المجسمات المثبته في مقدمة المركبة عند حدوث الاصطدام بسرعات من 24 كم/ ساعة بارسال رسالة الى المفتاح الميكانيكي الذي يقوم بدوره بارسال رسالة الكترونية الى الوسادة الهوائية حتى تنتفخ‬.4-‫يتم انتفاخ الوسائد الهوائيةبجزء اقل من ثانية ‬.‫و قد صممت لتعمل مع حزام الامان وليست بديلا عنه‬وسائد الهوائيه + حزام الامان + الجلوس الصحيح =السلامة‬‫معظم السيارات الحديثة المزودة بالوسائد الهوائيةتكون فيها الوسائد المرتبطة مع احزمة الامان فبدون استعمال حزام الامان لا تعمل هذه الوسائد لان هذه الوسائد قد تزيد من خطر حدوث الاصابات البليغة او المميته في حال عدم استعمال حزام الامان وذلك بسبب حركة من هم بداخل المركبة الى الامام اثناء الفرملة المفاجئة او المناورات العنيفة الاخرى قبل لحظة التصادم وكذلك احتمال وجودهم قريبا من الوسادة الهوائية اوحتى فوقها قبل ان تبدا هذه الوساده بالعمل لذلك يجب ان يكون الجلوس بالسيارة بالطريقة المناسبة لتحقيق اقصى درجات السلامة ‬‫ ‬‫ اسباب عطل الوسائد الهوائيه ()‬- تلف في أحد الأسلاك أو التوصيلات الخاصة بنظام الإيرباق أو عند وجود خخل بها- تلف فيوز نظام الايرباج- عطل في أحد حساسات الإيرباج الموجودة في كراسي السيارة الأمامية وبالخصوص جانب السائق- عطل أو خلل في أحد الوسادات الهوائية للسائق والتي توجد في المقود، أو التي في جانب السائق- كمبيوتر السيارة الخاص بنظام الايرباج عند تلفه أو وجود خلل بهوفي أغلب الحالات تظهر لمبةبعد أخد السيارة إلى ورشة غسيل ويتم غسل السيارة من الداخل والخارج فهناك من يقوم بإزلة الكراسي وفك فيشة الإيرباج بدون إزالة الكونتاكت من السيارة، وهناك من ينسى إرجاع الفيشة بعد إرجاع الكراسي وبالتالي تظهر اللمبة وهنا تحتاج إلى جهاز الفحص بالكمبيوتر حتى يقوم في البداية بفحص ومعرفة سبب ظهور اللمبة في الخطوة الأولىفمثلًا يظهر له في جهاز الفحص أن الإيرباج الخاص بكرسي جانب السائق به عطل، هنا يقوم الفني بالتأكد من توصيل فيش الإيرباج وتوصيله، بعدها يقوم في الخطوة الثانية بمسح العطل وتنطفئ لمبة الإيرباج فبوجود جهاز الفحص يسهل تشخيص أعطال الايرباج وإصلاحها