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الزراعة: توفير 615 ألف كارت للفلاحين بمحافظتى الشرقية والبحيرة.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 03:09 م
الزراعة
الزراعة
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هاجر إبراهيم

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة حاليا تعمل فى شكل مؤسسى وجماعى، مشيرا إلى أن جميع رؤساء القطاعات والمديريات والهيئات يتواجدون على أرض الواقع لمتابعة ظروف الطقس السيئ.


وأضاف "السيد" خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسؤولي جميع مديريات قطاع الزراعة موجودين على أرض الواقع من أجل تلقى أى شكاوى واقتراحات، موضحا أنه فى إطار توجه الدولة واهتمامها بالتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، تم اليوم إطلاق مجموعة كارت الفلاح فى محافظتى الشرقية والبحيرة.


وأشار إلى أن عدد الجمعيات بمحافظتى الشرقية والبحيرة يبلغ حوالى 1183 جمعية بحوالى 615 ألف كارت فلاح، وتم تسليمها للبنك الزراعى المصرى من أجل تسليمه للمزارعين والفلاحين من خلال الفروع المنتشرة فى هاتين المحافظتين.


وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك ميكنة تمت لتلك الجمعيات فى هذه المحافظات، وذلك عن طريق تزويدها بأجهزة تابلت وتدريب العاملين بالعمليات المختلفة على استخدام هذا الكارت، مضيفا أنه تم صدور الكارت من قبل فى أربعة محافظات أخرى وهى الغربية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط.


وأفاد بأن عدد الجمعيات التى تم الانتهاء منها حوالى 959 جمعية بحوالى 642 ألف كارت وتسليم جانب كبير جدا منهم إلى الفلاحين، بالإضافة إلى أنه سيتم صرف الأسمدة من خلال الكارت.

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