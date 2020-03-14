AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

السبت 14/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى سموحه لا يحق له التفاوض أو الانتقال لأي ناد دون العودة للقلعة الحمراء .

وقالت المصادر من داخل الأهلي، إن اللاعب تمت إعارته لمدة موسم واحد فقط لسموحة في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.

وأضافت المصادر أن تعاقد ناصر ماهر يمتد حتى عام 2023 ولا يحق له مجرد التفاوض مع أي نادي.

وانتشرت بعض التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات بين اللاعب وبعض الأندية. 

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في 19 أغسطس من العام الماضي انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح توفيق أن مفاوضات إعارة اللاعب جرت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي وسموحة وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي ماهر ينفي التفاوض لخلافة حسام حسن في سموحة

المقاولون العرب يقيم حفل وداع لـ محمد طلعت بعد رحيله لسموحة.. صور

خطوة وحيدة تفصل صلاح محسن عن الإسكندرية.. وبيبو وفرج كلمة السر

الأهلي يضع بند عدم المشاركة في عقد صلاح محسن مع سموحة

ترشيحاتنا

حادث مروع.. لحظة انقلاب نيللي كريم بـ الموتوسيكل.. شاهد

أخبار الفن.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

عادة مميتة تنهي حياة طفل في الشهور الأولى.. تفاصيل

دبلوماسية مصر ترعب إثيوبيا.. أديس أبابا تنفذ حملة مضادة وتروج لمقترح تفاوضي جديد

لن تصدق.. مخاطر غير متوقعة يتركها كورونا فى الجسم بعد الشفاء منه.. تعرف عليها

بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خربت المنازل والأثاث.. السيول تغرق قرية أبو صويرة برأس سدر