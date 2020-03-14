الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى سموحه لا يحق له التفاوض أو الانتقال لأي ناد دون العودة للقلعة الحمراء .





وقالت المصادر من داخل الأهلي، إن اللاعب تمت إعارته لمدة موسم واحد فقط لسموحة في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.





وأضافت المصادر أن تعاقد ناصر ماهر يمتد حتى عام 2023 ولا يحق له مجرد التفاوض مع أي نادي.





وانتشرت بعض التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات بين اللاعب وبعض الأندية.





وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في 19 أغسطس من العام الماضي انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



