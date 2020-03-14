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فن

إعلامي شهير يوضح حقيقة مرضه بالكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 03:52 م
طونني خليفة
طونني خليفة
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شيرى نبيل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن إصابة الإعلامي طوني خليفة، بفيروس كورونا.

وبحسب مواقع لبنانية، منها النهار وlbc، فإن طوني خليفة سليم لم يصب بالفيروس.

وأوضحت هذه المواقع إن خليفة نفى هذه الشائعات خلال لقاء أجراه عبر "سكايب" مع نشرة "الجديد" المسائية.

وأكد خليفة أنه وأفراد عائلته خضعوا للتحاليل والفحوصات، التي جاءت سلبية للأسرة بأكملها.

وعن أسباب انتشار الشائعة، قال موقع النهار إن انتشار هذه الشائعات يعود إلى ابنة شقيقة زوجة طوني خليفة، التي جاءت من لندن قبل أيام، وهي مصابة بالفيروس، ونقلت العدوى إلى والدتها وجدّتها، بينما والدها غير مصاب.

وأوضح خليفة أنه وأسرته لم يحتكوا بالشابة العائدة، مضيفا في الوقت ذاته أنه أخضع نفسه وعائلته للحجر الصحي المنزلي، ولا يغادر إلا إلى الاستديو فقط.

وأكد أنه حريص على تعقيم على كل شيء، ويرفض مصافحة أي شخص، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.
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