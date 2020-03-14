الأوقات التي يكره فيها الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنها

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "تفوتني صلاة الفجر، متى أقضيها؟".





وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن صلاة الفوائت تصلى في أي وقت ولا يوجد بالنسبة لها وقت كراهة او محرم، لافتا إلى أن الأوقات التي يكره فيها الصلاة هي بعد الفجر إلى شروق الشمس بـ 20 دقيقة وبعد صلاة العصر إلي المغرب، ولكن الصلاة المكروهة هنا هي النفل المطلق التي لا سبب لها.





وأضاف أمين الفتوى، أن الصلاة التي لها سبب ويجوز صلاتها في أوقات الكراهة، هي صلاة الاستخارة وركعتي قضاء الحاجة وصلاة الجنازة، منوها بأن صلاة الفوائت يجوز صلاتها في أي وقت ذلك لأن المسلم لا يعرف متى يحين قضاء الله.





7 فضائل عظيمة لمن يحرص على صلاة الفجر





جر صلاة الفجر .. الصّلوات في الإسلام كثيرة متعددة؛ فمنها ما هو مطلوب فرضًا كالصّلوات الخمس المَكتوبة: الفجر، والظّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ومن الصلوات ما هو سُنّة من السنن المندوبة؛ كالسنن الرّواتب، وصلاة الضّحى وغيرهم، ولابدّ لكل مُسلم أن يتعلّم كيفيّة أداء الصلاة ويعلم فضلها وأجرها؛ لينال رضى الله- تبارك وتعالى-، وينال رحمته وأجره ورضاه؛ فينعم بالجنان في الآخرة..







