تفاصيل تعاقد الكويت الكويتي مع سام مرسي ومدة العقد

يقترب نادي الكويت الكويتي، من إعلان تعاقده رسميًا مع اللاعب المصري سام مرسي، قادمًا من نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، في صفقة انتقال حر تمتد لمدة موسمين.

وجاء رحيل سام مرسي، البالغ من العمر 33 عامًا، بالتزامن مع تعاقد إيبسويتش مع الهولندي أزور ماتوسيوا، لاعب وسط نادي ستاد رين الفرنسي، مقابل 11.5 مليون يورو، حيث يلعب في نفس مركز مرسي.

وذكرت صحيفة East Anglian Daily Times البريطانية أن نادي الكويت قدم عرضًا مغريًا للنجم المصري، ما دفع إدارة إيبسويتش إلى السماح له بالرحيل مجانًا، تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه مع الفريق خلال المواسم الماضية.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة النادي الإنجليزي فضلت التوجه نحو عنصر أصغر سنًا، في ظل سعيها لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة على المدى الطويل.

ويعد انتقال سام مرسي إلى الدوري الكويتي خطوة جديدة في مسيرته الكروية التي شهدت تمثيله لعدة أندية إنجليزية، وكان قائدًا لإيبسويتش خلال موسمه الأخير.