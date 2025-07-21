تيدي اوكو يصل القاهرة اليوم لإنهاء إجراءات انتقاله إلى الزمالك

اقترب التونسي أحمد الجفالي لاعب نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك بعد رحيل الجفالي عن تعاقده مع الجناح المميز الفرنسي الايفواري تيدي اوكو مقابل 300 ألف دولار + راتب اللاعب 450 ألف دولار بالموسم من لوزيرن السويسري ،واللاعب سيتواجد في القاهرة اليوم لتوقيع العقود الرسمية .

نجم الزمالك يقترب من الإتحاد السكندري

واقترب التونسي أحمد الجفالي جناح نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي الجاري.

والاتحاد السكندري هو الأقرب لضم أحمد الجفالي ، بقرار من نادي الزمالك الذي يفضل تواجد اللاعب فى الدوري المصري ليكون تحت أنظاره فى الموسم الجديد.

ولكن طريقة سداد القيمة تفصل انتقال التونسي أحمد الجفالي عن الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة لمدة موسم.

الزمالك يقترب من ضم 5 صفقات جديدة

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن اقتراب نادي الزمالك من إبرام خمس صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تحركات الإدارة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “هناك 5 صفقات باتت على أعتاب الزمالك، ويعمل عليها النادي الأبيض حاليًا لإتمامها في أقرب وقت.”

وأوضح أن الأسماء المطروحة تشمل: محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة، محمد إسماعيل مدافع فريق زد، أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، حسام الصادق لاعب اتحاد التواركة المغربي، حامد حمدان مهاجم نادي بتروجيت.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة الرياضية بقيادة جون إدوارد، من أجل بناء فريق قوي يعيد الزمالك إلى منصات التتويج ويعزز فرصه في المنافسة على كافة البطولات بالموسم المقبل.