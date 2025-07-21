انخفضت تانى.. سعر كرتونة البيض الآن بالأسواق| وهذا ثمن البلدي

شهدت أسعار البيض انخفاضا كبيرا خلال الآونة الأخيرة بعد انخفاضات متتالية فى الدواجن ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 130 لـ 135 جنيها بعدما وصل سعرها منذ أشهر إلى 180 جنيها ، مع توقعات بمزيد من الانخفاض أو الاستقرار .

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 150 جنيهات.



كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.



كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

ومن جانبها أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4 منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في تكثيف ضخ السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الهيئة بجميع المحافظات، للمساهمة في خفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الخطيب إلى أنه تم الدفع بثلاث سيارات محملة بمنتجات الهيئة من بيض المائدة وعسل النحل ومنتجات الألبان، والتي تنتجها محطات مديريات البحيرة والدقهلية والفيوم، ذلك فضلا عن مشاركة الهيئة العربية للتصنيع بسيارة محملة بأصناف متنوعة من الأسماك بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%، لافتا إلى أن ذلك يأتي بجانب ضخ المزيد من المنتجات بالمنفذ الثابت بديوان عام الهيئة في الدقي.



وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم لوزارة الزراعة على هذه المبادرات التي تساهم في توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض

و قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن، حيث أن تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .



وأضاف " الزيني" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " وجود اختلاف كبير بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وبيعها للمستهلك، حوالى ٢٥ جنيهًا بسبب التجار والحلقات الوسيطة .