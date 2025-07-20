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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بورصة الدواجن.. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم| وهذا ثمن البيض

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد انخفاضًا ملحوظا نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى يقل انتشار الأمراض والأوبئة ، وكذلك انخفاض القوة الشرائية وقلة الإقبال على الدواجن.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 7 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 77 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 47 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها
 

وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.


أسعار الفراخ الحمراء 

 
بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  126 جنيهًا.
 
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 77  جنيهًا.


وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 100 إلى 77  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.


أسعار البيض اليوم الأحد

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.


كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
أسباب انخفاض أسعار الدواجن
 
وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أهم أسباب انخفاض أسعار الدواجن،  حيث أن  تراجع القوة الشرائية سبب رئيسي فى تراجع الأسعار ، كما أن لحوم العيد مازالت متواجدة بالبيوت المصرية لذا قل الاقبال على شراء الدواجن .
 
وأضاف " الزيني" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " أن من أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن أيضًا انحسار النواحى المرضية والأوبئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.


وأوضح " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " وجود اختلاف كبير بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وبيعها للمستهلك، حوالى ٢٥ جنيهًا بسبب التجار والحلقات الوسيطة .


وكشف الزينى عن الحل  لبيع الدواجن بسعر منخفض ومرضي للمستهلك والمربي هو بيعها مجمدة أو مبردة، ومنع التداول الجزئي للدواجن الحية بشكل تدريجي مثل جميع الدول الأخرى .
 
وأكد الزيني أن هناك نحو 350 طن مخالفات دواجن من دم وأحشاء وريش، تجوب القاهرة يوميًا يمكن الاستفادة منها من خلال ذبحها بالمجازر   وإنتاج علف للأسماك .

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