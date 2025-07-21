أليجري: لوكاس مودريتش سيساعد ميلان في استعادة أمجاده

يعول ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الجديد لنادي ميلان الإيطالي، على خبرة النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، المنضم حديثًا للفريق قادمًا من ريال مدريد، في سعيه لإعادة "الروسونيري" إلى منصات التتويج والمشاركة الأوروبية.

وانتقل مودريتش (39 عامًا) إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر، بعد أن اختتم مشواره مع ريال مدريد بالمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ودع البطولة بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 0-4 في الدور نصف النهائي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في سنغافورة، على هامش استعدادات الفريق لمواجهة أرسنال الإنجليزي وديًا يوم الأربعاء، أشاد أليجري بقدرات مودريتش قائلاً: "لوكا هو بطل حقيقي لا يحتاج إلى تعريف. إنه مثال يُحتذى به في الانضباط والاحترافية، كما يتمتع بقدرات فنية عالية ستمنحنا الكثير داخل الملعب."

وتحدث أليجري، الذي يعود لتدريب ميلان بعد أكثر من عشر سنوات على نهاية فترته الأولى (2010-2014)، عن طموحاته مع الفريق قائلاً: "مر وقت طويل منذ أن توليت قيادة ميلان. تغيّرت أشياء كثيرة، سواء في النادي أو في كرة القدم عمومًا، لكن الهدف يظل واحدًا: إعادة ميلان إلى المكانة التي يستحقها، وتحديدًا في دوري أبطال أوروبا."

وأضاف: "لن ننشغل بالماضي، بل سنتطلع إلى المستقبل والعمل على بناء فريق قادر على المنافسة."

وكان ميلان قد أنهى موسم 2024-2025 بشكل مخيب، باحتلاله المركز الثامن في الدوري الإيطالي، ما أدى إلى غيابه عن البطولات الأوروبية، كما خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا. وتسلم أليجري المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقيل من منصبه عقب نهاية الموسم.