بحيلة غريبة.. سيارة فولكس فاجن الكهربائية تفقد مدى البطارية

على الرغم من أن قلق المستهلكين بشأن تدهور بطاريات السيارات الكهربائية ما زال يمثل عقبة أمام تبنيها، إلا أن دراسة حديثة طويلة الأمد تكشف أن هذه المخاوف قد تكون مبالغًا فيها.

فقد أثبت اختبار أجرته هيئة ADAC الألمانية (المعادلة لـAAA الأمريكية) على سيارة فولكس فاجن ID.3 أن البطارية احتفظت بأدائها بشكل شبه كامل بعد أربع سنوات وقطع 107,000 ميل (172,000 كيلومتر).

خلال فترة التجربة، فقدت السيارة الهاتشباك متوسطة الحجم ثمانية أميال فقط من مدى قيادتها.

إذ تراجع المدى الفعلي من 438 كيلومترًا (272 ميلًا) إلى 425 كيلومترًا (264 ميلًا)، رغم أن فريق الاختبار خالف نصائح المصنعين عبر شحن البطارية دائمًا إلى 100% وتركها مشحونة لفترات طويلة.

فحوصات البطارية المستقلة أظهرت أن سعتها انخفضت تدريجيًا من 96% بعد 21,800 كيلومتر إلى 91% عند 169,700 كيلومتر، ما يعني أن البطارية ما زالت بعيدة عن الحد الأدنى (70%) الذي يُفعّل ضمان فولكس فاجن.

المفاجأة الأكبر أن كفاءة السيارة تحسنت بمرور الوقت بفضل تحديث برمجي، إذ ارتفع معدل استهلاك الطاقة من 3.11 ميل/كيلوواط ساعة إلى 3.4 ميل/كيلوواط ساعة، ما ساعد على تقليل التأثير الفعلي لفقدان السعة.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن عمر بطاريات السيارات الكهربائية قد يكون أطول مما يتوقعه المشترون، ما قد يسهم في تخفيف المخاوف التي تعيق التحول إلى المركبات الكهربائية.