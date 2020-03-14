شركات البترول تخسر 196 مليار دولار بسبب كورونا وحرب الاسعار

كشف تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرج" العالمية، عن أن انخفاض أ سعار النفط بفعل تخفيض السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.





وأوضحت تقرير الوكالة الصادر اليوم، أن أسهم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأمريكية انخفضت 24% الأسبوع الماضي، ويعتبر ذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر 2008، لافتة إلى أن القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية خسرت 196 مليار دولار الأسبوع الماضي حتى أمس الجمعة.





وقالت بلومبيرج، أن قطاع الطاقة بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين، إلا أن القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا أضعفت الطلب على المنتجات النفطية، كما أن شركات النفط الصخري الأميركية شرعت في تقليص إنفاقها الرأسمالي، ومن المتوقع أن تخفّض توزيع أرباح أسهمها، في محاولة منها للصمود.





وكانت أسهم شركات أوكسيدنتال، وأباتشي، وأونوك ونوبل إنرجي، وهاليبرتون، بين أسهم شركات الطاقة التي خسرت 45% على الأقل من قيمتها الأسبوع الماضي.





ومنذ أيام أصدرت منظمة اوبك للدول المصدرة للبترول، تقرير أوبك الشهري حول سوق النفط العالمية آخر أرقامها، وذلك عقب موجة الهبوط الحادة في أسعار النفط خلال الأيام الماضية، حيث كانت أرقام التقرير سلبية جدا، والتي جاءت كالتالي:









- خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.4% من 3.0% في 2020

- خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ80 ألف برميل يوميا في 2019

- خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ920 ألف برميل يوميا في 2020

- زيادة توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 90 ألف برميل يوميا في 2019

- خفض توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ490 ألف برميل يوميا في 2020

- توقعات بأن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.2 مليون برميل يوميا في 2020