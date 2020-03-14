AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شركات البترول تخسر 196 مليار دولار بسبب كورونا وحرب الاسعار

السبت 14/مارس/2020 - 05:22 م
سوق النفط العالمية
سوق النفط العالمية
Advertisements
مايكل عياد
كشف تقرير صادر عن وكالة "بلومبيرج" العالمية، عن أن انخفاض أسعار النفط بفعل تخفيض السعودية أسعار خاماتها وضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، أدى إلى انخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت تقرير الوكالة الصادر اليوم، أن أسهم شركات الطاقة المدرجة في البورصة الأمريكية انخفضت 24% الأسبوع الماضي، ويعتبر ذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر 2008، لافتة إلى أن القيمة السوقية لشركات الطاقة الأمريكية خسرت 196 مليار دولار الأسبوع الماضي حتى أمس الجمعة.

وقالت بلومبيرج، أن قطاع الطاقة بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين، إلا أن القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا أضعفت الطلب على المنتجات النفطية، كما أن شركات النفط الصخري الأميركية شرعت في تقليص إنفاقها الرأسمالي، ومن المتوقع أن تخفّض توزيع أرباح أسهمها، في محاولة منها للصمود.

وكانت أسهم شركات أوكسيدنتال، وأباتشي، وأونوك ونوبل إنرجي، وهاليبرتون، بين أسهم شركات الطاقة التي خسرت 45% على الأقل من قيمتها الأسبوع الماضي.

ومنذ أيام أصدرت منظمة اوبك للدول المصدرة للبترول، تقرير أوبك الشهري حول سوق النفط العالمية آخر أرقامها، وذلك عقب موجة الهبوط الحادة في أسعار النفط خلال الأيام الماضية، حيث كانت أرقام التقرير سلبية جدا، والتي جاءت كالتالي:


- خفض توقعات النمو الاقتصادي إلى 2.4% من 3.0% في 2020
- خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ80 ألف برميل يوميا في 2019
- خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ920 ألف برميل يوميا في 2020
- زيادة توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 90 ألف برميل يوميا في 2019
- خفض توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ490 ألف برميل يوميا في 2020
- توقعات بأن يبلغ الطلب على نفط أوبك 28.2 مليون برميل يوميا في 2020
- توقعات بأن ينخفض الطلب على نفط أوبك بـ1.7 مليون برميل يوميا في 2020 مقارنة بـ2019
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تحتضن "منتدى الطاقة العالمي" في مستهل أسبوع أبو ظبى للاستدامة ..و ارتكاز المناقشات على التحول في مجالي النفط والغاز

رئيس شلومبرجر: نمو إنتاج النفط الأمريكي سيتباطأ

النفط يقفز مع هدوء المخاوف بشأن طلب الوقود بفضل انخفاض حالات فيروس كورونا

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2020 بسبب فيروس كورونا

تباين أسعار النفط مع غلبة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإنتاج

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتهما.. سعر صادم لـ خاتم خطوبة ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا الشربيني

أخبار الفن.. حقيقة وفاة فنانة شهيرة بعد فترة من اختفائها.. مفاجأة حول خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أيام صعبة.. أول تعليق من ليونيل ميسي على انتشار فيروس كورونا

الموت يفجع مصارعًا شهيرًا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار