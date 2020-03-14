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أخبار العالم

تعليق الدراسة في سلطنة عمان لمدة شهر بسبب كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 05:37 م
تعليق الدراسة في
تعليق الدراسة في سلطنة عمان
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وكالات

ذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم تعليق الدراسة في سلطنة عمان بداية من يوم غد الأحد، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأشارت الوكالة إلى أنه "بناءً على المعطيات والمؤشرات الوبائية  لمرض كورونا (كوفيد ١٩) محليًا وعالميا، وفي إطار تصنيف منظمة  الصحة العالمية لهذا المرض جائحةً عالميةً، فقد استعرضت اللجنة العليا  التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) كافة المعطيات والمؤشرات، وقررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة بمختلف مستوياتها لمدة شهر واحد ابتداء من يوم غدٍ الأحد 15 مارس ٢٠٢٠ م". 


وقالت: "تحثّ اللجنة التي هي في حالة انعقاد دائم أولياء الأمور والأسر عمومًا  على بقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة في المؤسسات  التعليمية".


وأضافت: "تهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها،  والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي".

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