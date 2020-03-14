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مركز التنبؤات الجوية: استقرار فى الطقس حتى 20 مارس

السبت 14/مارس/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأحوال الجوية حتى نهاية فصل الشتاء.


وأضاف شاهين خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع  عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، 20 مارس سيوافق نهاية فصل الشتاء ،خلال الفترة القادمة وبالتحديد خلال فصل الربيع تسجل مصر أعلى درجات للحرارة.


وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه حتى يوم 21 مارس سيكون هناك استقرار فى الأحوال الجوية، إضافة إلى  تواجد الشبورة المائية على الطرق الزراعية المسطحات المائية.


 ووجهة شاهين قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

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