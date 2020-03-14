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توك شو

الموضوع مش فتحة صدر.. الديهي يوضح تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

السبت 14/مارس/2020 - 07:38 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سامح شكرى، وزير الخارجية،  يقوم بجولات مكوكية وقام بمباحثات غير مسبوقة في إدارة أزمة سد النهضة.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هناك وقفة تضامنية للمصريين والعرب غدًا أمام البيت الأبيض لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصري في قضية سد النهضة، ردًا على وقفه إثيوبية قبالة وزارة الخارجية الأمريكية.


وتابع، أن قرار تعليق مفاوضات سد النهضة أكبر من أن تتخذه إثيوبيا منفردة، مشددًا على أن الدولة المصرية تحدثت على ضرورة التعاون والتكامل من أجل شعوب الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، ونحن لا نتعنت ومع الوصول لحق عادل، ونحن مع تنمية إثيوبيا وخروجها من دائرة الفقر، ولكن دون التأثير السلبي على 110 ملايين مواطن في مصر، مناشدا الجانب الإثيوبي بالتعقل.

وقال إن محاولة خلط الأوراق لن تفيد، والموضوع مش فتحة صدر، فمصر صاحبة حق تاريخي وقانوني وثنائي، ولا يمكن البدء في ملء السد إلا بموافقة دول المصب، ولا يمكن القبول بتصدير الأمر على أنه تعنت وطمع مصري، ولن نقبل المساس بحق مصر بمياه النيل، وعلى الإدارة الإثيوبية أن تعود لرشدها، وتتخلى عن التعنت الذي لن يفيد الإثيوبيين.

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