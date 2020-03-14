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رياضة

لاعب العين يحمل الحكم مسئولية خسارة فريقه أمام الجزيرة

السبت 14/مارس/2020 - 10:31 م
العين
العين
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إسماعيل محمود
علق بندر الأحبابي، لاعب نادي العين ، على خسارة فريقه أمام الجزيرة في قمة الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإماراتي.


ونشر الأحبابي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، جاء فيها: "السلام عليكم قدر الله وما شاء فعل هاردلك لنا. أنا دائمًا أفرح لحكم المواطن لما يمثل الدوله ويتطور ويكون من النخبه فالبطولات الكبرى العالميه الله الشاهد ..اذا صار خطأ في دورينا ممكن تعديها لمساعده الحكام أحيانا .. ولكن اغلط وأضيع مجهود فريق بالكامل وممكن افقد المنافسه والله حرام."


وكان الجزيرة فاز على منافسه نادي العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإماراتي.


افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للعين في الدقيقة 19، بعد عرضية رائعة من زميله بندر الأحبابي، قبل أن يعادل عمر عبدالرحمن النتيجة للجزيرة في الدقيقة 44، قي شباك مرمى فريقه السابق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.


وفي الشوط الثاني، أضاف البرازيلي كينو الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة سكنت يسار حارس مرمى العين، قبل أن يؤكد علي مبخوت فوز فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 93.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الجزيرة للنقطة 36 نقطة، في المركز الثالث، خلف العين الذي توقف رصيده عند 37 في وصافة الترتيب.
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