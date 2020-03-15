خدعوك فقالوا.. جمال شعبان يكشف عن 10 شائعات حول أعراض كورونا

هناك الكثير من الطرق التي يتبعها الأشخاص دون النظر إلى صحتها خوفا من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.





وقدم الدكتور جمال شعبان عميد القلب السابق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،بعض الأخطاء الشائعة حول أعراض كورونا وهى:

رأى العلم في ١٠ أخطاء شائعة عن ڤيروس الكورونا المستجدة Covid-19

١- خدعوك فقالوا إن فترة حضانة الفيروس ١٤ يومًا.

التصحيح



إن فترة حضانة الفيروس ٤ أيام فقط

ولكنها قد تتراوح بين ٢-١٤ يومًا وللتأكد من عدم حمل العدوى يحب الانتظار ١٤ يومًا من تاريخ مخالطة المصاب هى فترة العزل.

٢- خدعوك فقالوا إنك إذا أصبت بالفيروس حتمًا ستظهر عليك الأعراض.

التصحيح

في العديد من الحالات قد لا توجد أعراض رغم الإصابة.

في حالة حدوث الأعراض فإنها في البداية بسيطة وتزداد بالتدريج.

٣- خدعوك فقالوا إن أهم أعراض الفيروس آلام في الحلق ورشح وصداع وآلام في الجسم.

التصحيح

أهم أعراض الفيروس

حدوث ارتفاع الحرارة

والسعال الجاف

والإرهاق

وضيق التنفس.

الأعراض الأخرى الأقل حدوثًا:

آلام الحلق.

الرشح أو الزكام.

آلام الجسم.

الصداع.

الإسهال.

٤- خدعوك فقالوا إن كل من يصاب بالفيروس يصاب بالالتهاب الرئوي

الذي قد يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ويحدث مباشرة بعد الإصابة.

التصحيح

الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل ٥ أشخاص ٢٠٪؜

وعادة ما يحدث في الأسبوع الثاني للمرض

وفي خلال اليوم الثامن أو التاسع لبداية الأعراض.

٥- خدعوك فقالوا

إن الإصابة بالڤيروس تشابه نوبة البرد تمامًا

ويصعب التفرقة بينهما.

التصحيح



نوبة البرد تنتج من أنواع أخرى من فيروس الكورونا وليست Covid-19

وأعراض نوبة البرد تبدأ بكحة

أو آلام في الحلق

مع رشح أو زكام

وبدون ارتفاع في الحرارة

وهى ليست الأعراض الشائعة لفيروس Covid-19 لذا لا يجب الخلط أو الفزع.

٦- خدعوك فقالوا إنه لا يمكن التفرقة بين الانفلونزا العادية والإصابة بفيروس Covid-19 المستحدث.

التصحيح

رغم تشابه الإثنين في كثير من الأعراض مثل السخونة والسعال والإرهاق وآلام الحلق والصداع.

إلا أن فترة حضانة الانفلونزا قصيرة جدًا

وتظهر الاعراض فجأة

وليست بالتدريج كما هو الحال في فيروس Covid-19

كما أن سخونة الانفلونزا تكون مُصاحبة بالرعشة وربما القيء.

والإنفلونزا الموسمية تكون معدية قبل ظهور الأعراض ويمكن أن تصيب الأطفال.



كما أنها قليلة المضاعفات وكل هذا على خلاف فيروس الكورونا Covid-19.

٧- خدعوك فقالوا إن كل من يصاب بالفيروس يجب إن يذهب للمستشفى للعلاج.

التصحيح

لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس والتي يمكن أن تحدث في الاسبوع الثاني للمرض.

ولكن أفضل الطرق هو العزل بالمنزل مع تقليل الاختلاط ومتابعة الأعراض ، مع زيادة كمية السوائل، ومخفضات الحرارة واستخدام سرير وحمام منفصل.

أخبر طبيبك بحالتك

والذي قد يطلب فحصك

إذا استوجب الأمر

ولكن لا تغادر منزلك دون ارتداء ماسك

كذلك يجب على من يخالطونك بالمنزل

ارتداء ماسك

وغسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون

أو مطهر اليدين.

٨- خدعوك فقالوا إن الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به.

التصحيح

معظم حالات الفيروس قابلة للشفاء منها نهائيا خاصة في مقتبل العمر والأطفال

لقوة مناعة الجسم.

المعرضون للمضاعفات هم

كبار السن

والمدخنون

والمصابون بالأمراض المزمنة مثل الربو والسكر وأمراض القلب والفشل الكلوي

والذين يتناولون الكورتيزون أو أدوية تثبيط المناعة بعد زراعة الأعضاء

ومرضى نقص المناعة.

٩- خدعوك فقالوا إنه لا يمكن الحد من انتشار الفيروس على مستوى الدول وربما تنتهي كل الدول إلى مصير إيطاليا.

التصحيح

أهم وسائل الحد من إنتشار الفيروس على مستوى الدول اثنتان:

الأولي : تقليل التزاحم ومنعه قدر الامكان فالفرد يحتاج أن يكون علي مسافة متر على الأقل من المصاب لمنع إنتشار الفيروس

لذا علقت بعض الدول الدراسة وصلاة الجماعة والتزاحم في مناطق العمل.

الثانية : وقف الطيران من الدول مرتفعة نسل الإصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد.

١٠- خدعوك فقالوا إنه لا يمكن الوقاية من الفيروس فالإصابة حتمية في وجود حالات إصابة محدقة بنا.

التصحيح

مراعاة بعض خطوات النظافة الشخصية يقي بشكل كبير من الاصابة .

١- غسيل الأيدي بالماء والصابون عدة مرات يوميًا لفترة لا تقل عن ٢٠ ثانية كل مرة

أو إستخدام مطهر الأيدي.

٢- عدم لمس الفم والأنف والعين بدون غسيل الأيدي قبل الملامسة والامتناع عن السلام بالأيدي والقبلات.

٣- الابتعاد لمسافة متر على الاقل ممن يسعل أو يعطس.

٤-ابتعد عن إعادة استخدام الأكواب وأدوات المائدة التي استخدمها غيرك.

٥- تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال إما بمنديل ورقي أو بمنتصف الذراع مع التخلص بالمنديل مباشرة في القمامة.

٦- لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا وحتى تشفى تمامًا.

٧- نظف الاماكن الكثيرة اللمس كالترابيزات ومقابض الأبواب ولوحة مفاتيح الكمبيوتر والتليفون المحمول بقاتل للجراثيم بالرش أو المسح فالفيروس يظل على الأسطح الصلدة حتى ٢-٣ أيام.