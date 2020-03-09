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توك شو

أيها الرجال احترسوا.. جمال شعبان: كورونا يصيبكم أكثر من النساء

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 م
الكورونا
الكورونا
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عبد الخالق صلاح
حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من الأحضان وتبادل القبلات؛ لأنها تساعد على انتشار فيروس الكورونا؛ مرددًا «بنقابل بعض الصبح وبالليل، وكل ما نقابل بعض نحضن بعض ونتبادل القبل».


وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، «أن الصين بدأت في الأخبار السيئة بإعلان الكورونا، ثم أعلنت اليوم شفاية أعداد كبيرة»، لافتا إلى أن الفيروس ينتقل بين الرجل أكثر من النساء؛ ليرد عليه المذيع «فيروس عنصري». 


وأكد الدكتور جمال شعبان، أن تدخين الشيشة خطر كبير، قائلا «مدخن الشيشة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا».


ونوه الدكتور جمال شعبان، بأن نسبة الإصابة بالفيروس لدى الأطفال أقل من الكبار، موضحًا أن السر في قلة أعداد السيدات المصابات هو انشغالهن بالأعمال المنزلية ويستخدمن المياه باستمرار.

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